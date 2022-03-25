Влада каже, що співпрацювати з окупантами відмовилися.

Російські військові увійшли в селище Кирилівка Запорізької області.

Про це 25 березня розповів селищний голова Іван Малєєв у своєму відеозверненні.

"Сьогодні і до нас заїхали гості, представники Російської Федерації, військові. Представилися військовою комендатурою міста Мелітополя, природно, запропонували співпрацювати, на що ми, природно, відмовилися. Тому я не знаю, наскільки довго вони дадуть можливість нам ще працювати. Але як би там не було, я прошу всіх дотримуватися спокою, прошу вас всіх не нервувати. Ми як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо", - повідомив Малєєв.

"На сьогодні в нас все як було, так і є. Ми чергуємо. Ми зберігаємо суспільним порядок. Ми контролюємо роботу комунальних підприємств. Все в нас йде своєю чергою. Слава Україні", - додав селищний голова.

Як повідомляв УНІАН, в результаті повномасштабного російського вторгнення в Україну Мелітополь перебуває під тимчасовою окупацією. Після викрадення російськими військовими мера міста депутат міськради Галина Данильченко оголосила себе виконуючою обов'язки мера і заявила, що в Мелітополі створюється комітет народних обранців, який і керуватиме містом.

Вас також можуть зацікавити новини: