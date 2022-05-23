7 травня ворог накрив Привілля на Луганщині артилерією, дитина отримала мінно-вибухову травму.

У лікарні Дніпра померла 11-річна дівчинка, яка на початку травня потрапила під ворожий обстріл у Привіллі. Дитина отримала травму 7 травня, під час чергової атаки окупантів на Луганщину.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У реанімації Дніпра померла дитина з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому... Ще 7 травня ворог накрив Привілля артилерією. 11-річну дівчинку із мінно-вибуховою травмою одразу госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні, де за життя дитини упродовж двох тижнів боролися кращі медики регіону. На жаль, 22 травня її серце зупинилося", - повідомив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, у Рубіжному в багатоповерхівку влучив ворожий снаряд, загинули діти та дорослий. Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях.

Вас також можуть зацікавити новини: