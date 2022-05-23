На щастя, обійшлося без жертв.

Сьогодні вночі російські війська обстріляли один з районів Дніпропетровської області з "Ураганів".

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була безкінечною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально. У Криворізькому - знову стріляли. Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами", повідомив він.

За словами Резніченка, люди під час обстрілів не постраждали.

Нагадаємо, вчора вдень російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область: снаряди прилетіли у три населені пункти у Криворізькому районі.

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