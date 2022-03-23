"Русский мир" є смертю маленьких діточок, зазначив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

У Рубіжному Луганської області ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, три людини загинули, зокрема, двоє дітей.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 ворог вдарив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти. Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий "руський мир" – це смерть маленьких діточок",- цитує Гайдая прес-служба Луганської ОВА.

Він також наголосив, що триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганщини.

"При цьому, останніми днями росіяни б’ють по наших підприємствах прицільно, майже безпомилково. Тому будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох", - підкреслив Гайдай.

Він повідомив, що вчора ввечері від вогню ворога сталося займання підприємства і навчального закладу в Рубіжному, також рятувальники продовжували гасити полум’я на нафтопереробному заводі в Лисичанську.

Пожежі виникли у п’ятьох житлових будинках в Кремінній та у трьох в Рубіжному.

Пожежі виникли в п'яти житлових будинках в Кремінній і в трьох - у Рубіжному.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Спочатку ворог обстрілював військові об'єкти, а пізніше атакували і мирні населені пункти, в тому числі - Рубіжне.

За словами Сергія Гайдая, коли бліцкриг в Рубіжному у супротивника не вдався, він почав робити те, що вміє - знищувати місто.

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