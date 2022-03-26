У Львові в результаті ракетних ударів постраждало п'ятеро людей.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм-каналі.
"Те, що можу розповісти станом на цю годину. Сталося два ракетних удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури, не підтвердилася", - зазначив він.
За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей.
"Загроза ракетного удару все ще є. Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти", - наголосив Козицький.
Він зауважив, що все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, він оприлюднить згодом.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, окупанти випустили кілька ракет по Львову.
Мер міста не уточнив деталей та закликав містян не поширювати фото чи відео з місця удару й залишатися в укриттях.
У соцмережах містяни повідомляють, що чули кілька вибухів.
Водночас Козицький повідомив, що близько 16:30 відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць.