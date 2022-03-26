Інформація про те, що постраждав житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури, не підтвердилася.

У Львові в результаті ракетних ударів постраждало п'ятеро людей.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм-каналі.

"Те, що можу розповісти станом на цю годину. Сталося два ракетних удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури, не підтвердилася", - зазначив він.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей.

"Загроза ракетного удару все ще є. Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти", - наголосив Козицький.

Він зауважив, що все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, він оприлюднить згодом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, окупанти випустили кілька ракет по Львову.

Мер міста не уточнив деталей та закликав містян не поширювати фото чи відео з місця удару й залишатися в укриттях.

У соцмережах містяни повідомляють, що чули кілька вибухів.

Водночас Козицький повідомив, що близько 16:30 відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць.