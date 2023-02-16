Також вороже військо комплектують нарко- та алкозалежними містянами.

У тимчасово окупованому Маріуполі до війська російських окупантів мобілізують безпритульних.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, також вороже військо комплектують нарко- та алкозалежними містянами.

"В тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі російські загарбники проводять заходи з "мобілізації" окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська", - зазначено у повідомленні.

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Ситуація в Маріуполі - деталі

Після окупації Маріуполя російські загарбники виганяли людей з осель та зносили будинки.

У грудні 2022 року стало відомо, що у місті загарбники планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь". У Маріупольській міськраді додали, що у будинках, які хочуть знести вороги, немає газу, опалення та світла, але в них ще жили люди.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники та колаборанти активно шукають жителів, які підтримують Україну. Перевірки дійшли навіть до дітей.

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