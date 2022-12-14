Вороги прагнуть повністю доруйнувати українське місто, зазначила Маріупольська міська рада.

В окупованому Маріуполі російські окупанти планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь".

Таким чином окупанти продовжують свої намагання доруйнувати місто, про це повідомила Маріупольська міськрада.

"Росіяни та колаборанти прагнуть повністю доруйнувати українське місто. Мапу із планами руйнації на базі "Яндексу" оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно із ними - у планах знести повністю квартал біля заводу "Азовсталь" у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська. Там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що вороги регулярно знищують багатоповерхівки, які цілеспрямовано бомбили під час облоги.

Ситуація в Маріуполі - що треба знати

Російські загарбники з початку березня почали блокувати Маріуполь й активно обстрілювати його цивільну інфраструктуру. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися маріупольський драмтеатр та пологовий будинок. Через окупантів у місті загинули десятки тисяч осіб, воно майже повністю зруйноване.

Фортецею українських воїнів став завод "Азовсталь". Маріуполь опинився під повною окупацією після того, як наші воїни вийшли з території підприємства.

Пізнеше стало відомо, що вороги почали зносити у місті пошкоджені будинки.

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