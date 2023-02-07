Місцеві мешканці пишуть, що після подібних "перевірок" діти бояться йти до школи.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники та колаборанти активно шукають жителів, які підтримують Україну. Перевірки дійшли навіть до дітей.

Як повідомили у Маріупольській міській раді, тепер у школах міста перевіряють телефони дітей. На пристроях шукають підписки на проукраїнські групи та нібито "нацистську" символіку.

"Діти у жахливому стані після вчорашньої перевірки (у школі), не зрозуміло, що у них шукали і за що залякували. Складали якісь списки. Дитина боїться після цього відвідувати школу", – наводять у публікації слова маріупольців.

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У міськраді Маріуполя зазначили, що такі дії свідчать лише про одне. Окупанти бачать у кожному маріупольці ворога і знають, що люди чекають на ЗСУ та деокупацію.

Окупація Маріуполя: що відбувається в місті

Росія продовжує перекидати війська в тимчасово окупований Маріуполь та прилеглі населені пункти. Лише за тиждень військовий корпус російських окупантів там збільшився на 10-15 тисяч осіб.

Наприкінці січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в окупованому місті пролунало не менше семи гучних вибухів. Повідомлялося про приліт між с. Виноградне та с. Піонерське.

Крім того, російські загарбники не зупиняються і продовжують знищувати місто. За словами Андрющенка, центр Маріуполя перетворюється на місячну пустелю. Він додав, що відновлення вже зруйнованих російськими окупантами об'єктів у Маріуполі може зайняти від 5 до 8 років.

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