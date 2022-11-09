Масові колони паливозаправників з позначкою "V" сьогодні вранці рухались через місто в бік Новоазовська.

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано чергове переміщення техніки РФ.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, вранці в Маріуполі колони паливозаправників з позначкою "V" рухалися через місто в бік Новоазовська за поповненням пального.

Окрім того, за словами Андрющенка, зафіксовано чергове переміщення техніки (жива сила з малою артилерією) теж в бік Лівобережного району.

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"Можливо, це пов’язано з посиленням оборонних укріплень поза містом з північного напрямку в районі с. Сартана", - заявив радник мера.

Ситуація в окупованому Маріуполі: що відомо

За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя для унеможливлення раптового контрнаступу Збройних сил України.

Зокрема, для цього два заводи виробляють бетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".

Зазначалось, що ці конструкції, ймовірно, вже встановлені між Маріуполем та селом Невельське і від північного Маріуполя до селища Старий Крим.

Напередодні в порт окупованого Маріуполя зайшли перші російські кораблі з вантажем подвійного та військового призначення.