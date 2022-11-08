Зокрема, на окупованих українських територіях групою "Вагнер" зводяться оборонні бетонні укріплення, відомі як "зуби дракона".

Росія докладає значних зусиль для зведення фортифікаційних споруд у тилу для унеможливлення раптового контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

"Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого південного українського міста Маріуполь. Два заводи виробляють бетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як зуби дракона, для цієї мети", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ці конструкції "зуби дракона", імовірно, були встановлені між Маріуполем та селом Невельське і від північного Маріуполя до селища Старий Крим.

Як зазначають у британській розвідці, Маріуполь є частиною "сухопутного мосту" Росії до окупованого Криму - ключовою логістичною лінією зв'язку.

Також конструкції "зуби дракона" були відправлені для підготовки оборонних укріплень в окупованих Запорізькій і Херсонській областях.

"Росія укріплює свої лінії в усіх районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник групи "Вагнер" Євген Пригожин заявляв про будівництво укріпленої оборонної "лінії Вагнера" в окупованій Росією частині Луганської області", - йдеться у повідомленні.

"Ця діяльність свідчить, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за межами її нинішньої лінії фронту, імовірно, аби запобігти будь-яким раптовим просуванням українських сил у випадку прориву", - наголошується у повідомленні.

Втрати Росії на війні в Україні

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили 277 літаків, а також 260 гелікоптерів. Загальна кількість ліквідованих окупантів складає близько 76460 осіб.

3 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що Росія втратила в Україні удвічі більше літаків, ніж СРСР за час війни в Афганістані.

Тим часом, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що паралельно зі значними втратами особового складу під час бойових дій в Україні російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки. Зокрема, Росія у середині жовтня втрачала понад 40 одиниць бронетехніки на день.

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