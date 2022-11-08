В порт окупованого Маріуполя зайшли перші російські кораблі з вантажем подвійного та військового призначення.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в Telegram, що загарбники завезли будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотень комплектів військової форми.
"Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми — найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робочих при Україні", — додав радник мера.
За його словами, робітників місцевих заводів все частіше вербують для поїздок у відрядження на тимчасово окуповані території Херсонщини нібито для будівництва укріплень
"Пропонують підвищену заробітну платню та безпеку, розповідаючи про неіснуючі 7−8 лінії оборони. Через брак роботи в місті та відсутність профільної роботи на заводах кількість охочих зростає. Однак існує ризик, що таким чином розпочато чергову хвилю прихованої мобілізації", — підсумував Андрющенко.
Ситуація у Маріуполі
З початку березня Маріуполь перебував у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких перебували мирні люди.
За оцінками української влади, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.
У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу, де тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.
13 жовтня радник Андрющенко розповів, що в Маріуполі велика кількість містян досі живуть у підвалах та готують на вулиці, а також додав, що опалювального сезону в місті по факту немає.
7 листопада повідомлялося, що Російські війська готують лінію оборони навколо Маріуполя.