Місцеві мешканці кажуть, що чули гучний звук з західного напряму на схід.

Увечері у середу, 12 липня, в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Як зазначив він у Telegram-каналі, окупанти завели платівку про ППО. Водночас місцеві кажуть, що чули гучний звук з західного напряму на схід (з Запоріжжя в бік Лівобережжя Маріуполя) та одночасну спробу щось перехопити в повітрі.

"Також над узбережжям в Маріупольському районі активна робота авіації та ППО окупантів. Почалось", – додав Андрющенко.

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12 липня у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни посилили перевірки та залякують людей в тимчасово окупованому Маріуполі. Зазначається, що загарбники намагаються знайти тих, хто допомагає українським військовим.

Раніше радник мера міста Петро Андрющенко заявив, що до Маріуполя заманили купу цивільних росіян. Мешканці прикордонних районів країни-агресорки їдуть відпочивати у Маріупольський район, бо переконані, що там "глибокий тил".

10 липня в мерії повідомили, що окупанти почали облаштовувати склади БК у Маріуполі під прикриттям житлових багатоповерхових будинків. Ворог відверто прикривається цивільними людьми. У житлових кварталах облаштували щонайменше два склади боєприпасів.

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