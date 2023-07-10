Окупанти вже відверто прикриваються цивільним населенням, щоб захиститися від "бавовни".

Росіяни почали облаштовувати склади зберігання боєприпасів прямо посеред житлової багатоквартирної забудови в окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти облаштували як мінімум два склади боєприпасів в житлових кварталах. Перший - в районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів, куди протягом двох днів заїхало не менше 12 військових вантажівок. Другий - в районі однієї зі шкіл Приморського району

"Така тактика нова та раніш окупантами не застосовувалась. Переміщення БК безпосередньо з пром зони Маріуполя. В такий спосіб на підставі аналізу уражень "бавовною" окупанти намагаються максимально убезпечити склади, вже відверто прикриваючись мирним населенням", – вважає Андрющенко.

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Ситуація в Маріуполі - останні новини

У Маріуполі назріває "тихий бунт" через росіян, які заполонили тимчасово окуповане місто і поводяться там, немов господарі. Обурення та історії хамської поведінки з їхнього боку місцеві українці висловлюють у соціальних мережах.

Радник мера тимчасового окупованого Маріуполя Петро Андрющенко розповів "ідеальну історію" корупції з боку місцевого колаборанта, який використовував кошти РФ для відновлення свого бізнесу. Завдяки своєму новому положенню, наближеному до гауляйтерів, "бізнесмен" покрив витрати на знесення зруйнованого магазину за рахунок Росії і очікує тепер компенсацію від РФ на будівництво нового.

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