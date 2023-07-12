Загарбники здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих жителів, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої.

Російські окупанти посилили так звані контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих жителів, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, зазначають у Генштабі, загарбники намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

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Крім того, в Генштабі повідомили, що в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, внаслідок прямого влучання по готелю "Дюна", протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.

Війна в Україні - ситуація на окупованому півдні

Як повідомляв УНІАН, радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни з прикордонних регіонів країни-агресора їдуть відпочивати у тимчасово окупований Маріупольський район.

За його словами, там і багато російських військових, які перебувають на узбережжі в пансіонатах і базах відпочинку.

Андрющенко зазначив, що від Маріуполя до кордону з Бердянським районом Запорізької області "все забито на сьогоднішній день росіянами". Він додав, що росіяни "сильно не перебирають" умовами відпочинку, а українці б у таких умовах не відпочивали.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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