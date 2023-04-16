Петро Андрющенко зазначив, що окупанти знесли 29 будинків.

Росіяни продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь, який самі ж і розбомбили. У Приморському районі міста загарбники перетворили на пустелю територію, де знаходилися 29 багатоповерхових будинків.

"Тут було 29 багатоповерхівок. Тепер просто пустеля. Черемушки. Приморський район. Маріуполь. Квітень 2023. русский мир", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

На оприлюднених кадрах можна побачити руїни замість житлових будинків. Росіяни знесли багатоповерхівки.

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Маріуполь під російською окупацією - що відбувається в місті

Росіяни захопили Маріуполь ціною величезних втрат. При цьому в результаті російських бомбардировок загинули десятки тисяч жителів міста, але точне число невідоме.

Після окупації в місті рівень смертності продовжує зростати. Однією з основних причин високої смертності - низький рівень медицини.

Крім того, загарбники намагаються приховати масштаби своїх злочинів. Вони зносять розбомблені ними ж будинки, де можуть знаходиться тіла місцевих жителів, в тому числі Драматичний театр. Всього знесли вже понад 350 багатоповерхівок.

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