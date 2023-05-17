Очільник української розвідки заявив про мінімум трьох людей, яких видають за Путіна.

У окупованому росіянами українському Маріуполі та на параді 9 травня у Москві були двійники президента РФ Володимира Путіна, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Є такі фізіономічні особливості, в кожної людини вони унікальні. Більшість знає, що в кожної людини відбиток пальців унікальний. Так не тільки відбиток. Форма і малюнок вуха, і проміжок між очима – він унікальний, його не можна повторити, скопіювати. Якщо пластикою можна щось підправити, то очі можна тільки розтягти, а в іншу сторону – неможливо", – пояснив очільник української розвідки в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову.

Він зазначив, що двійника Путіна розпізнали по формі вуха.

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"Це різні люди, просто різні. По вухах подивіться. Там неозброєним оком все видно. Просто різні вуха. Так не буває – сьогодні прокинувся з одним вухом, а завтра з іншим", – додав Буданов.

За його словами, на параді 9 травня теж був не справжній Путін, а його двійник.

"Як мінімум три є людини, які періодично з'являються. У них повадки різні, у них трошки відрізняється зріст. А коли є крупні плани, то все це видно", – сказав Буданов.

Двійники Путіна: хто був на параді в Москві 9 травня

12 травня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в телеефірі сказав, що участь у параді 9 травня в Москві брав не Путін. За його словами, це був чоловік, схожий на главу Кремля.

Психолог Дмитро Попов переконаний, що Путін, який керував парадом на Красній площі, і той, що їздив до тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області та українського Криму – не одна й та сама людина. Він наголосив, що цьогоріч це був саме той Путін, що й на параді минулого року, але він трохи постарішав.

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