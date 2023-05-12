Іноземні лідери на параді 9 травня в Москві прикривали не стільки "Путіна", скільки інших учасників процесу.

Участь у параді 9 травня в Москві брав чоловік схожий на главу Кремля Володимира Путіна, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в телеефірі "FreeДом".

Так, на питання, чи були підозри у розвідників, що Путін на параді не справжній, Юсов відповів: "Це не підозри. Це інформація. Участь у параді брала людина, схожа на Путіна", - сказав Юсов.

Коментуючи прибуття керівників деяких країн на парад до Москви для "щита" від можливих нібито в цей день ударів ЗСУ по Кремлю, представник української розвідки зазначив: "Є нюанс, що вони прибули прикрити не стільки Путіна, людину, схожу на Путіна, скільки інших учасників процесу, які на трибуні переживали за свої життя".

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"Але всі ворожі ІПСО щодо того, що Україна готує удари по Кремлю в цей день, це не підтвердилося. Можна сказати, що певною мірою, цей псевдопарад проходив під контролем українських сил безпеки і оборони", - додав Юсов.

Парад в Москві 9 травня 2023 - головне

Попри військові поразки в Україні і загрозу "нальотів" невідомих дронів, Путін таки зважився провести парад на Красній площі 9 травня.

Щоправда, в цьому році "побєдобєсні" святкування в Москві тривали всього 45 хвилин, а на площу вивели три танки, а також броньовані автомобілі "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетні комплекси "Іскандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг".

Ганебний парад відвідали лідери, зокрема, Киргизстану, Казахстану та Узбекистану. А білоруському диктатору Лукашенку просто на параді стало зле - його відвезли співробітник ФСО.

Відповідати на запитання, чому українських БПЛА не було на Красній площі, представник ГУР Андрій Юсов сказав, що "метою ЗСУ є військові об'єкти та військові цілі. А те, що стосується пропагандистських якихось заходів, то це мало цікаво".

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