Глава МЗС зазначив, що тепер у динаміці буде розвиватися можливість отримання Україною американських далекобійних ракет.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що у майбутньому Україна отримуватиме більше далекобійних ракет ATACMS, у тому числі зі збільшеною дальність ураження ворожих цілей. Про це глава МЗС сказав в інтерв'ю в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Зокрема, у міністра запитали, що чи означає надання перших ракет ATACMS, що Україна їх отримуватиме на постійній основі і у більшій кількості.

"Означає. Це прямий результат домовленості президента Зеленського і президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня", - сказав Кулеба.

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Глава МЗС зазначив, що менше ніж місяць пройшов і вже спостерігається конкретний результат.

"Якщо почитати між рядків виступ президента після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення, а з важливих рішень можна було зробити тільки це. Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", – сказав Кулеба.

При цьому, міністр зазначив, що не важливо, якого року випуску ракети ATACMS передаються Україні.

"Якби ви знали, яка зброя стріляю по окупанту, і доволі ефективно його знищує, і у яких роках вона виготовлена, то ви б так критично не розмірковували про 1996 рік", - сказав Кулеба, відповідаючи на твердження ведучого, що ракети 1996-го року випуску можуть бути доволі старими.

Глава МЗС зазначив, що ракети ATACMS передаються вправним рукам українських ракетних військ та артилеристів.

"Тут не про рік. Нам головне, щоб стріляло і вбивало ворога", - уточнив Кулеба.

Крім того, він прокоментував дальність ураження ворожих об'єктів тою модифікацію ракет ATACMS, які передали Україні. Йдеться про враження об'єктів до 165 км, а не до 300 км.

"З усіма партнерами всі розмови про зброю починалися з "ні". Усі ці "ні" Україна перетворила на "так", і нам є чим воювати і бити ворога. Наш солдат знає, що у нього є ця зброя. Тому, дальність, деталі, роки - це усе в динаміці буде розвиватися. Головне, що ми розблокували цю позицію. І ми вже маємо усі типи зброї, які хотіли у своєму розпорядженні. Тепер йтиметься про розширення кількості, дальності, модифікації і все інше", - сказав Кулеба.

Передача ATACMS Україні - деталі

Раніше стало відомо, що США таємно передали Україні ракети ATACMS великої дальності. У Штатах переживали, що росіяни приберуть своє обладнання та озброєння за межі досяжності ракет перш, ніж Україна їх отримає. Пізніше президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримала і застосувала далекобійні ракети ATACMS.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден змінив свою позицію щодо відправки далекобійних ракет Україні, пише NYT. Зазначається, що протягом більшої частини 18 місяців американський лідер не погоджувався передавати ЗСУ далекобійні ракети, щоб не перетнути одну з "червоних ліній" президента Росії Володимира Путіна. Видання пише, що Байдену доводилося серйозно розглядати цей сценарій через ядерні погрози РФ.

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