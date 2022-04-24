Вже четвертий день окупанти не випускають з міста жителів, які хочуть виїхати в бік Запоріжжя.

Кілька годин тому стало відомо, що в Мелітополі викрали консула Болгарії.

Про це в ефірі національного марафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Моїх колег викрали по всій країні більш як 50, сьогодні 29 знаходяться у вʼязницях окупантів. Відносно активістів, бізнесменів - в окупантів це суцільна практика, вони викрадають всіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії", - сказав він.

Щодо оперативної ситуації в Мелітополі Федоров сказав, що вже четвертий день окупанти не випускають жителів, які хочуть виїхати в бік Запоріжжя.

"Останні чотири дні вони повністю заблокували евакуацію до Запоріжжя, будь-яким маршрутом, лише до Криму дають можливість виїхати", - сказав він.

Гуманітарні вантажі блокуються, в місті немає готівки.

"Є шалена проблема з готівковими коштами, з сіл на ринки привозять продукти, але щоб їх купити, треба готівкові кошти, яких майже немає. Можна сказати, Путін робить геноцид, бо він не отримав підтримки ні від народу, ні від влади", - розповів міський голова.

Проте мелітопольці не здаються.

"За даними нашої розвідки, відбувається протистояння, від мирного воно перейшло в партизанське, опір як був сильний, так і залишається сильним. Як це відбувається, ми розголошувати не будемо. Але це точно відбувається. Як доказ, два дні тому з ДНР приїхали якісь посланці, які почали примирювати між собою колаборантів, тому що вони між собою сваряться і не можуть знайти винного, хто зливає інформацію українцям", - сказав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Федоров повідомив, що з 1 березня за час окупації Мелітополя загарбники викрали понад 100 осіб. За його словами, громадських активістів окупанти викрадають, щоб записати з ними відео до 9 травня.

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