За словами міського голови Івана Федорова, громадських активістів росіяни викрадають, щоб записати з ними відео до 9 травня.

З 1 березня за час окупації Мелітополя загарбники викрали більш як 100 людей.

Про це під час телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров.

"Я вважаю, що викрадення людей сьогодні - це основна з причин, чому сьогодні люди від’їжджають з окупованих територій. Їх можуть викрасти з дому, з вулиці без пояснення жодних причин, і це робиться вже системно. У місті Мелітополь за час окупації було викрадено більше 100 людей. Когось тримали декілька годин, когось тримали декілька днів. Є приклади, коли тримають людей більше місяця. Наприклад, голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму тримають вже більше місяця в полоні", - сказав Федоров.

За його словами, громадських активістів окупанти викрадають, щоб записати з ними відео до 9 травня.

"Активістів сьогодні вони масово викрадають через те, що їм потрібно записати відео до 9 травня, як впродовж цих 8 років, коли в Україні йде війна, активісти нібито знущалися над ветеранами, і вони під дулами автоматів на холоді записують ці відео… Активіст трясеться від холоду, від страху, і йому написали на листочку, що йому потрібно говорити", - розповів Федоров.

Він також зазначив, що наразі у місті дітей хочуть змусити вивчити вірші та пісні до 9 травня.

"До 9 травня вони готуються зробити заручниками наших дітей, яких вони зараз намагаються змусити ходити до шкіл, і вже з понеділка хочуть відкрити музичну школу, де наших дітей хочуть змусити вивчати якісь вірші, якісь пісні до 9 травня, але я впевнений, що до 9 травня їх не буде на наших окупованих територіях", - додав він.

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