Українська розвідка повідомляє про небезпеку провокацій з боку російських окупантів, що можуть бути реалізовані саме під час богослужінь на Великдень.

Вчора в окупованому Мелітополі та Бердянську місцеві-колаборанти та представники лівих сил провели мітинги щодо відзначення дня народження Володимира Леніна.

Про це у Facebook повідомила Запорізька обласна державна адміністрація

Також зазначають, що російські пропагандисти поширюють фейки, про те, що нібито мешканці Запорізької області хочуть увійти до складу рф. "Натомість у Мелітополі містяни на лобове скло машин окупантів кріплять листівки "Російський окупант – знай! Мелітополь – це Україна. Кожен мешканець – це партизан. Чекай!" - сказано в повідомленні. Також зазначають, що міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мелітопольські партизани вже ліквідували понад 100 окупантів.

Через небезпеку артилерійських обстрілів поблизу Оріхова Запорізька обласна військова адміністрація переконливо просить утриматися від поїздок у цьому напрямку. Також звертає увагу, що через погані погодні умови та незадовільний стан доріг, що наразі розмиті дощами, не варто пробувати рухатися у напрямку Василівки.

В Запорізькій ОДА зазначають, що цієї неділі віряни східного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове. "Українська розвідка повідомляє про небезпеку провокацій з боку російських військових та ймовірні загрози, що можуть бути реалізовані саме під час богослужінь, адже агресор знає, що на Великдень до церкви приходить багато людей"- сказано в повідомленні. Тому просять утриматися від відвідування храмів, а дивитися телевізійні трансляції святкових літургій Втім, якщо ви вже вирішите прийти на богослужіння чи освячення пасок, оберіть храми саме Православної Церкви України. Підтримуйте українських воїнів та капеланів!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Бердянську окупанти вимагають готувати концерти до 9 травня.

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