В даний час інформації про постраждалих немає.

У ніч на 26 грудня російський ударний дрон влучив в одне з промислових підприємств Миколаєва, внаслідок чого було пошкоджено склади.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він зазначив, що цієї ночі над Миколаївською областю підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 БпЛА типу Shahed 131/136.

"Інформація про постраждалих не надходила", - додав Кім.

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Крім того, в межах Хмельницької області сили ППО ЗСУ знешкодили один БПЛА типу Shahed під час нічної повітряної тривоги.

"Інформація про травмованих та руйнування не надходила", - зазначили у Хмельницькій ОДА.

Нічна атака дронів

Ввечері 25 грудня Україна опинилася під атакою російських безпілотників. О 23:58 стало відомо, що у Миколаєві чули звуки вибухів. Вже за декілька хвилин Повітряні сили написали, що в районі Миколаєва фіксують російський безпілотний літальний апарат.

Вранці Повітряні сили повідомили, що з 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed. Усього було зафіксовано пуски 19 "шахедів" із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Знищити вдалося 13 з них.

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