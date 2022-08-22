"Прильоти" по містах фіксували камери відеонагляду.

В ніч на 22 серпня російські окупанти обстріляли Миколаїв та Харків. На момент обстрілів в обидвох містах лунав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Миколаєві вибух прогримів майже відразу після оголошення тривоги. За свідченнями очевидців, він був потужним.

Одна з камер відеонагляду зафіксувала момент "прильоту" по місту. На кадрах видно яскравий спалах та чутно вибух.

В Харкові пролунала серія вибухів. За даними каналу Харьков Life, росіяни б'ють цілісними 300мм із РСЗВ, або змінили позиції у Бєлгороді. Вильоти ракет фіксувати не вдається.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіяни з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу російськими окупантами Зеленодольської територіальної громади на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей.

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