Російські війська пошкодили житлові будинки та будівлю дитсадка.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Зеленодольської територіальної громади на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Окупаційні війська Російської Федерації продовжують тероризувати наші громади. З "Ураганів" вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них - одна дитина", - зазначив він.

Крім того, пошкоджено житлові будинки та будівлю дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, вночі російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині. Від ворожих атак знову потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький.

Зокрема, 5 разів ворог ударив по Нікопольському району. На Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. А в Криворізькому районі російські окупанти з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади.

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