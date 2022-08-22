У Миколаївській області українські військовослужбовці полонили російського десантника з 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.
Про це пише Преступности.НЕТ.
За даними видання, раніше окупант воював проти української армії під Снігурівкою.
На опублікованому відео він повідомляє, що служить в 1 взводі 5 роти 108 десантно-штурмового полку.
"У полон здався самостійно. Напоїли, нагодували. Зараз обіцяють, що поїдемо в лазню, покупають і одягнуть", - говорить він.
Крім того, полонений називає російських офіцерів покидьками за те, що вони кидали своїх підлеглих.
"Вони тікали, кидали позиції і нас, військовослужбовців, як гарматне м'ясо, напризволяще ... Чув я, що штаб мовчки збирався, тікав з позицій і залишав своїх військовослужбовців на постах, ні слова їм не кажучи", - зазначив російський десантник.
Нагадаємо, що раніше український експерт Олег Жданов розповів, як правильно здатися в полон Збройним силам України.
Також українська розвідка опублікувала перехоплення телефонної розмови російського військового, в якій він розповів родичці про масову відмову солдатів воювати.
Як повідомляв УНІАН, речник "Інтернаціонального легіону" Дам'єн Магру заявив, що окупанти переміщують на Донбас полонених іноземних військовослужбовців, воюючих на боці України.