Чим більше полонених – тим більше обмінів і повернень додому наших героїв.

Окупанти своїми заявами про те, що не братимуть полонених, хочуть спровокувати українських військових до жорстокості.

Про це зазначає міністр юстиції України Денис Малюська у Facebook, коментуючи "тези" ватажка військових російських бандитів "вагнерівців" Євгена Пригожина про "не брати полонених".

Міністр юстиції України наголосив, що вбивство військового, який здається у полон, жорстоке поводження з полоненими, а так само наказ не брати полонених – воєнні злочини.

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"У нас були, є на даний час, і будуть військовополонені "вагнерівці". Ледь не третина із них – 300 (поранені - УНІАН), і їм була надана медична допомога, що є свідченням того, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права та власного Кримінального кодексу", - підкреслив Малюська.

Він зазначив, що Україна – не Росія, тому не може дозволити собі вчиняти воєнні злочини. "Ми – частина європейської цивілізації і поважаємо верховенство права. Не в останню чергу через це ми і маємо підтримку наших міжнародних партнерів", - зазначив міністр.

При цьому він додав, що чим більше полонених російських військових, тим більше буде обмінів і повернень додому наших героїв з російського полону.

Окупанти фейками намагаються прикрити власну жорстокість та воєнні злочини. Так само фейками вони провокують наших військових опуститися до їх рівня і стати воєнними злочинцями, щоб мати можливість на весь світ заявляти, що ми – однакові", зазначає міністр юстиції України.

Заява Пригожина про намір не брати полонених - деталі

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин наказав своїм найманцям не брати полонених. Відтепер "вагнерівці" нібито будуть "знищувати всіх". Відповідне відео з’явилося у мережі напередодні. На кадрах Пригожин пафосно каже, що окупанти нібито ніколи не будуть порушувати міжнародні закони гуманізму.

На початку квітня в мережі почало ширитися моторошне відео страти українського військовополоненого: російські окупанти ножем відрізали голову ще живій людині.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що бійці із ПВК "Вагнер", які зізналися у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі, мають бути ідентифіковані, і винні за ці воєнні злочини повинні бути покарані.

У ЗМІ з’явилося відео інтерв’ю "вагнерівця", в якому той розповідає, що в одному з підвалів Бахмута перебували приблизно 300-400 людей, зокрема, близько 40 дітей. Керівництво ПВК віддало наказ знищити всіх - чоловіків, жінок, пенсіонерів і навіть дітей. За його словами, "вагнерівці" зайшли туди групою і жодної людини не випустили. Зокрема, злочинець сам вистрелив дівчинці п'яти-шести років у голову.

При цьому він стверджує, що ватажок військових бандитів Євген Пригожин наказав вбивати всіх, нікого в полон не брати. Це, за його словами, сталося 18 березня.