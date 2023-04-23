Як виявилося, під час нібито "служби" син Пєскова ганяв по Москві та нахапався штрафів за перевищення швидкості.

Російські журналісти з'ясували деталі про "таємну службу" сина Дмитра Пєскова Миколи у "Вагнері". Як доказ його "вагнерівської кар'єри" росіянам показали скриншот з інтерв'ю найманця з Чебоксарів топ-пропагандисту РФ Володимиру Соловйову.

Як повідомляє ASTRA, син Пєскова запевняє, що провів на війні в Україні півроку і навіть отримав за це медаль. Журналісти розкопали, що одночасно з боями на Донбасі Пєсков-молодший ганяв Москвою на своєму електрокарі отримував штрафи за порушення.

22 квітня пропагандистська "КП" опублікувала інтерв'ю із сином Пєскова. Він заявив журналістам, що воював у складі ПВК "Вагнер" близько півроку та отримав медаль "За відвагу".

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"Ви знаєте, коли я туди поїхав, мені довелося змінити прізвище. Ніхто не знав, насправді, хто я. Оскільки там ми спілкуємося не за іменами, не за прізвищами, а за позивними, це спростило завдання... У мене було красиве російське прізвище", – сказав Пєсков-молодший.

Як доказ своєї "служби" Пєсков-молодший показав фото "з особистого архіву". Втім, вони виявилися скриншотом із січневого інтерв'ю, яке пропагандист Соловйов взяв у "уродженця Чебоксар". У невеликому відео-інтерв'ю найманець розповідає, що вперше потрапив на передову, а до цього "працював у різних сферах".

"До цього не було бойового досвіду, в армії служив. Артилерист, базові навички отримав, але бойовий досвід тільки тут. На громадянці працював у різних сферах. Вирішив підтримати операцію, взяти участь. (Сім'я) Підтримали, але не відразу, звісно. Трохи були в шоці, хвилювалися, але поважали моє рішення і підтримали", – заявив він.

Канал "ВЧК-ОГПУ" розвіяв міф про "Пєскова на війні", опублікувавши 2 скриншоти з даних камер зовнішнього спостереження, на яких, як стверджується, 24 липня 2022 і 6 листопада 2022 Tesla Model X, єдиним власником якої до 28 березня 2023 року був Пєсков-молодший, перевищує швидкість, ганяючи у Москві.

"За словами очевидців, це був його улюблений автомобіль, за кермом він був завжди сам. З початку і до кінця 2022 року авто активно пересувалося Москвою і навіть збереглися дані про штрафи. Так, у заявлений період "служби" Миколи, електрокар на звичних господареві маршрутах порушував правила в липні та листопаді 2022 року. І є всі підстави вважати, що за кермом був сам Микола", – пише канал.

Канал зазначає, що Пєсков-молодший якщои й був у "Вагнері", то тільки для пропагандистських відео і фото.

"Ні на Соледарському, ні на Бахмутському напрямках його не бачили. Ні в розрахунках Ураганів, ні тим більше за Рапірами", – зазначило джерело з "Вагнера" у коментарі каналу.

"Агентство Новини" зауважило, що Пєсков-молодший не міг воювати з фейковим паспортом, інакше йому загрожує до року позбавлення волі за підробку документів.

Син Пєскова "на війні"

Нещодавно ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відзначився "сенсаційною" заявою - син прес-секретаря РФ Дмитра Пєскова нібито був його найманцем. За версією Пригожина, Микола Пєсков нібито був артилеристом.

Новини про кар'єру у "Вагнері" Миколи Пєскова більш ніж дивують, оскільки восени минулого року моратники російського опозиціонера Олексія Навального подзвонили йому і від імені воєнкома запросили підійти на огляд до військкомату. Втім Пєсков-молодший відмовився.

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