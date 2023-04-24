Так різко він відреагував нібито на перехоплення розмови, де українські воїни домовляються добити пораненого "вагнерівця".

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин наказав своїм найманцям не брати полонених. Відтепер "вагнерівці" нібито будуть "знищувати всіх".

Відповідне відео з’явилося у мережі напередодні. На кадрах Пригожин пафосно каже, що окупанти нібито ніколи не будуть порушувати міжнародні закони гуманізму.

"Будемо просто знищувати всіх на полі бою", – заявив він.

Таку цинічну заяву Пригожин зробив після того, як мережу злили нібито перехоплення розмови воїнів ЗСУ, де ті домовляються вбити пораненого бойовика "Вагнера". Автентичність цього аудіо Генштаб ЗСУ не підтвердив. Жодних переконливих аргументів щодо справжності цієї розмови окупанти не навели. За словами Пригожина, у ПВК вводять новий "закон".

"Цей закон називатиметься "законом трьохсотого" – ми поки що не знаємо, як звали нашого хлопця, якого розстріляли українські негідники. Вбиватимемо всіх, хто на полі бою. Жодного полоненого більше не брати!" – заявив він.

Страти українських воїнів бойовиками "Вагнера"

Попри пафосні заяви Пригожина, стратати військовополонених займаються саме його бойовики. При цьому вони роблять це цинічно, хизуючись на відео.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в мережі почало ширитися моторошне відео страти українського військовополоненого: російські окупанти ножем відрізали голову ще живій людині.

ГУР відомо ім'я окупанта, який здійснив цей звірячий воєнний злочин. Українські воїни працюють над ліквідацією ката.

Влітку у мережі з'явилося відео звірячої страти українського військового окупантами.

Навесні вся крана була шокована розстрілом українського військового, який потрапив у полон. Росіяни розстріляли його після слів "Слава Україні!". На встановлення особистості чоловіка пішов час, однак згодом вона стала відома. Від рук окупантів загинув снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Вас також можуть зацікавити новини: