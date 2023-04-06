Там розповіли, як ухвалюються оперативні рішення щодо Бахмута.

Бойові дії у Бахмуті супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей і рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр. "Трохи привідкрию завісу - що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" і як приймаються оперативні рішення. Звісно, тільки те, що дозволили військові", - зазначила Маляр.

Вона пояснила, що оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7. Самі штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями. Керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника.

Відео дня

Маляр зазначила, що оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок.

"Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам. Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", - підкреслила вона.

Ситуація в Бахмуті

В Бахмуті кілька місяців тривають важкі бої. Окупанти не полишають спроб захопити місто, проте ЗСУ тримають оборону.

Днями з'явилась інформація про те, що росіянам вдалось захопити мерію міста, проте це не будівля, а самі руїни. Також вони не припиняють спроб окупувати центр Бахмута.

Вас також можуть зацікавити новини: