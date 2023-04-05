Росіяни продовжують проводити штурм міста.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут та продовжують його штурмувати.

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу. Там зазначили, що російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки в Донецькій області.

"Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, включаючи Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Григорівку, Іванівське, Північне та Шуми Донецької області", - повідомили деталі у Генштабі.

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В цілому, за даними Генштабу, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 60 атак противника. "В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка", - зазначається у зведенні.

Ситуація в Бахмуті

Попри жорстокі бої і купи "гарматного м'яса", якими росіяни закидають позиції ЗСУ, місто їм захопити не вдається.

4 квітня стало відомо, що "вагнерівцям" вдалося захопити зруйновану будівлю мерії міста, а російські війська продовжили наступ в районі центру. А сьогодні в Інституті вивчення війни спростували заяви окупантів про те, що вони захопили залізничну станцію Бахмут-1 і центр міста.

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