Чиновниця наголосила, що це свідчить про відсутність у ворога достовірної інформації про оборону міста.

У інфовкидах Кремля щодо захисту Бахмута жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Коли моніторю інфовкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає. Жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності", - зазначила Маляр.

Що відбувається у Бахмуті зараз

Як повідомляв УНІАН, за словами командувача Сухопутних військ, генерал-полковника Олександра Сирського, Бахмут залишається під контролем Збройних сил України, а ворог там втрачає сили.

Як повідомив Генштаб ЗСУ в своєму ранковому зведенні, протягом минулої доби, 5 квітня, російські загарбники продовжували зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках східного фронту, а в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні, 6 квітня, повідомив, що у Бахмуті точаться бої на вулицях міста, російські окупанти продовжують невдалі спроби оточити місто. Він зазначив, що українське командування повністю контролює ситуацію з обороною "фортеці" Бахмут.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий сьогодні, 6 квітня, повідомив, що за добу, зокрема в районі населеного пункту Бахмут Донецької області, українські бійці знищили 71 російського окупанта, ще 88 - зазнали поранень.

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