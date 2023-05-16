Зокрема повідомленнями про ураження Patriot та Iris-T Росія просуває міфічний образ своєї непереможності.

У Міністерстві оборони України прокоментували інформаційні маніпуляції РФ про наслідки нічної атаки на Україну, зокрема повідомлення у російських соцмережах про ураження переданих Україні союзниками систем Patriot та Iris-T.

Про це у Telegram написала заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що нічна ракетна атака та її наслідки стали лейтмотивом обговорень в проросійських телеграм каналах.

"Так, міноборони РФ вже встигло заявити, що мета атаки досягнута і всі цілі уражені. Російські Тг-канали активно поширюють інформацію про нібито знищення батареї Patriot однією ракетою "кинджал". Також є повідомлення, в яких автори пішли ще далі і написали, що додатково знищено ще й 2 одиниці Iris-T. Такими повідомленнями РФ просуває свій наратив про військову могутність держави", - підкреслила Маляр.

Відео дня

Вона зазначила, що незмінним інформаційним фоном наративу про могутність РФ залишається висвітлення ситуації довкола Бахмута та інших міст з активними діями на фронті, де, за повідомленнями авторів з РФ, окупанти постійно демонструють успіхи.

"Поширення перелічених вище наративів має певну мету – приховати той факт, що насправді Росія побоюється українського контрнаступу. Маніпуляції в інформаційному просторі спрямовані на створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної та української спільноти", - наголосила Маляр.

Нічна атака на Україну

Російські війська атакували Україну у ніч на 16 травня близько 03:30 відразу з декількох напрямків - північного, південного і східного. Всього РФ запустила по Україні 18 ракет різних типів повітряного, морського і наземного базування. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що знищено 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" та три балістичні ракети.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що восьмий повітряний напад на Київ з початку травня був винятковим за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. За даними Командування повітряних сил, всі шість російських ракет Х-47 "Кинджал" вночі 16 травня були запущені у бік Києва. І те, що всі вони були знищені силами української ППО, є вражаючим показником.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "Superсam". Усі ці безпілотники знищено.

Вас також можуть зацікавити новини: