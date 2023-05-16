При цьому запитання із прізвищами він не залишив без відповідей.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов визнав, що частина підривів медійних осіб у Росії – справа рук ГУР України.

Під час інтерв'ю журналіст запитав, чи є для ГУР цілями топ-пропагандисти РФ Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян та інші. Буданов відповів красномовно.

"Ми дістали вже багатьох, у тому числі публічних та медійних особистостей", - сказав він.

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На уточнювальне запитання, чи причетні українські розвідники до ліквідації Дар'ї Дугіної, замаху на Захара Прилєпіна та інших схожих епізодів, Буданов відповів, що не може ні підтвердити, ні спростувати це.

Підрив пропагандистів РФ

У російських пропагандистів зараз не найкращі часи. Нещодавно у повітря злетіла автівка Захара Прилєпіна. Він підірвався разом з водієм Сашею в особистому авто 6 травня на околицях російського міста Нижній Новгород. Тоді машину "розірвало" навпіл, водій загинув (він також був бойовиком "ЛДНР"), а Прилєпін отримав переломи.

Втім, Прилєпіну ще пощастило, а кільком його колегам - ні. Як відомо, є як мінімум 4 "гучних" випадки: знищення дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної, бойовика Ігоря Мангушева, воєнкора Владлена Татарського.

Тоді Буданов відмовився підтверджувати або спростовувати "слід" України, а потім пообіцяв "вбивати росіян" до повної перемоги.

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