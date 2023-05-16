Для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України 27 ракетних та 37 авіаційних ударів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. "Протягом цієї доби противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками. Ще 2 ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

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Нічна ракетна атака на Україну

Сьогодні вночі відбувалася масштабна ракетна атака на Україну. В Повітряних силах заявили, що її особливістю було застосування великої кількості ракет "Кинджал". Атака відбувалася з винищувачів МіГ-31К. Із двох напрямків – з півночі та зі сходу. Кораблі атакували з Чорного моря.

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