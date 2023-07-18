В районі міст Миколаїв і Одеса російська армія, як стверджується, нібито знищила сховища палива для ЗСУ загальним обсягом близько 70 тисяч тонн.

У російському Міністерстві оборони заявили, що ЗС РФ завдали груповий "високоточний удар відплати" по об'єктах, де готувалися "теракти проти Росії" із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцях їх виготовлення в районі Одеси.

Крім того, як повідомляє Міноборони, в районі тієї ж Одеси і Миколаєва нібито знищені сховища палива загальним обсягом близько 70 тисяч тонн, з яких йшло забезпечення ЗСУ пальним.

"Всі сплановані до удару цілі вражені. Зафіксовані пожежі та детонація на знищених об'єктах", - сказано в повідомленні.

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Нічна атака РФ 18 липня-деталі

У ніч на вівторок, 18 липня, російські загарбники підло атакували південну частину України - запустили кілька хвиль ударних безпілотників, щоб знайти і виявити засоби протиповітряної ракети, а потім по Одесі з акваторії Чорного моря випустили шість крилатих ракет "Калібр".

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про пуск в ніч на 18 липня з боку Росії шести крилатих ракет і 36 безпілотників. Всі ракети і 32 безпілотники були збиті.

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