Протягом ночі росіяни випустили з південного напрямку шість крилатих ракет та три десятки безпілотників.

Протягом нічної російської атаки українським військовим вдалося збити 32 російські безпілотники та шість ракет типу "Калібр", якими російські окупанти атакували Україну.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі росіяни випустили з південного напрямку шість крилатими ракет "Калібр" та 36 ударних дронів типу "Shahed".

Пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен", а "шахедів" - з району полігону Чауда (Крим).

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"Силами та засобами Повітряних сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні - в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Крім того, протягом минулої доби, 17 липня, протиповітряною обороною знищено три ударні безпілотник типу "шахед", один "Ланцет" та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також вже цієї доби авіація Повітряних сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Атака по Україні сьогодні - деталі

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну. Зокрема, ворожі ракети та безпілотники були спрямовані на південні та східні області.

За даними військових, атака відбувалася у декілька хвиль: спочатку ударні безпілотники, щоб знайти й виявити засоби протиповітряної ракети, а потім по Одесі з акваторії Чорного моря випустили шість крилатих ракет "Калібр".

Усі ракети вдалося збити, однак їхніми уламками та вибуховою хвилею від збиття в Одесі було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. Поранено одну людину.

Над Одещиною українські захисники збили 21 іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136, а над Миколаївщиною - чотири дрони.

У Миколаївській області зафіксовано "приліт" у промисловий об'єкт, внаслідок якого виникла пожежа. Про постраждалих не повідомлялося.

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