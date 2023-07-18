Протягом нічної російської атаки українським військовим вдалося збити 32 російські безпілотники та шість ракет типу "Калібр", якими російські окупанти атакували Україну.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі росіяни випустили з південного напрямку шість крилатими ракет "Калібр" та 36 ударних дронів типу "Shahed".
Пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен", а "шахедів" - з району полігону Чауда (Крим).
"Силами та засобами Повітряних сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні - в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
Крім того, протягом минулої доби, 17 липня, протиповітряною обороною знищено три ударні безпілотник типу "шахед", один "Ланцет" та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Також вже цієї доби авіація Повітряних сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.
Атака по Україні сьогодні - деталі
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну. Зокрема, ворожі ракети та безпілотники були спрямовані на південні та східні області.
За даними військових, атака відбувалася у декілька хвиль: спочатку ударні безпілотники, щоб знайти й виявити засоби протиповітряної ракети, а потім по Одесі з акваторії Чорного моря випустили шість крилатих ракет "Калібр".
Усі ракети вдалося збити, однак їхніми уламками та вибуховою хвилею від збиття в Одесі було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. Поранено одну людину.
Над Одещиною українські захисники збили 21 іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136, а над Миколаївщиною - чотири дрони.
У Миколаївській області зафіксовано "приліт" у промисловий об'єкт, внаслідок якого виникла пожежа. Про постраждалих не повідомлялося.