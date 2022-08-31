Морально-психологічний стан війська противника на правому березі Херсонської області дуже розхитаний.

Українська армія продовжує знищувати логістику окупантів на півдні, і робить це ефективно.

Про це в ефірі телемарафону зазначила керівниця прес-центру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Зокрема, ЗСУ продовжують атакувати понтонні переправи. Їх Гуменюк назвала "лего-конструкторами": "Це такий нескінченний лего-конструктор, бо вони, усвідомлюючи, що знаходяться під нашим вогневим контролем, продовжують ліпити ці баржі, як з пластиліну. А ми продовжуємо їх методично дірявити".

Відео дня:

Також Гуменюк прокоментувала нещодавню заяву Міноборони Росії про те, що контрнаступ ЗСУ на півдні нібито "з тріском провалився".

"У них так сильно тріщало, що вони сприйняли свій тріск за наш, мабуть, тому не почули справжнього стану справ. Нарешті все покаже час і наша витримка", - сказала вона.

За словами Гуменюк, морально-психологічний стан війська противника на правому березі Херсонської області "дуже розхитаний, вони зневірені і демотивовані".

"Оскільки офіцерський склад не налаштований вести ніякі бойові дії, а налаштовані у зворотному напрямку – на лівий берег. Вони намагаються втримати рядовий склад на передовій та імітують перекидання підрозділів, щоб у людей складалося враження, що підтягуються резерви. Моральний стан на нашу користь. Їм достатньо просто скласти зброю", - зазначила Гуменюк.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Як повідомив Генштаб уранці, противник намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов.

Провалом для ворога закінчився і штурм у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.

Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках – в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

Крім того, ЗС РФ перегруповуються коштом погано навчених добровольців з третього армійського корпусу на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.

Це, підказують аналітики з Інституту вивчення війни, свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ, офіційно оголошений кілька днів тому, змушує ворога змінювати пріоритети.

Також експерти вважають, що Росія перейде до оборони Мелітополя – важливого логістичного вузла між Ростовською областю та півднем.

Війська України продовжують здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи росіян у Херсоні, перешкоджаючи противнику поповнювати живу силу, боєприпаси й техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: