Понад 900 військових з елітних підрозділів Російської Федерації, яких ліквідували в Україні, вдалося ідентифікувати. У список входять десантники, морські піхотинці і спецназівці.
Дослідження провело видання BBC.
Журналісти змогли підтвердити усунення 151 військового зі спецназу ГРУ. З них 22% — офіцери, тобто майже кожен четвертий. Ще 245 окупантів, яких ідентифікували репортери — це співробітники Росгвардії. Велика частина цих рашистів входила в підрозділи особливого призначення, наприклад, СОБР і ОМОН. Близько чверті з них володіли офіцерськими званнями, а 16 військовослужбовців були відзначені краповими беретами — особливим символом еліти спецназу.
Завдяки відкритим джерелам репортери дізналися про ліквідацію двадцяти співробітників ФСБ і ФСО. Серед цих військовослужбовців є офіцери із засекречених підрозділів.
Що стосується десантників, то найбільші втрати зафіксовано в 331-му гвардійському полку ВДВ з Костроми. ЗСУ усунули 80 офіцерів з підрозділу, включаючи командира полку. Найелітніший загін ВДВ РФ, 45-а гвардійська бригада спецназу, теж позбувся частини особового складу. Журналісти дізналися про 14 загиблих окупантів.
А серед морпіхів найбільших втрат зазнала 810-та бригада з тимчасово захопленого Криму. Два командири підрозділу і 56 військовослужбовців були усунені українськими захисниками. У дослідженні також згадуються ВПС Росії. ЗСУ усунули 67 пілотів, штурмовиків і бортмеханіків в сукупності.
Журналісти з посиланням на західних і російських експертів підсумували, що окупаційну армію не підготували до наступів. Через це морпіхи, спецназ і десантники виконували завдання, які зазвичай лягають на плечі піхоти. На думку фахівців, РФ буде важко заповнити втрати стількох елітних військовослужбовців.
Нагадаємо, військовий експерт і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв ще наприкінці квітня стверджував, що Росія втратила в Україні 90% своїх елітних десантників і багато досвідчених найманців.
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