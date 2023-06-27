Наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день і ЗСУ щодня просуваються по флангах.

Під час планування наступальних дій на сході українські військові враховували факт протиріч між ПВК "Вагнер" та чинною російською владою.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене", - підкреслила вона.

Маляр пояснила, що у місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили. "Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес", - пояснила вона.

Відео дня

Заступниця міністра зазначила, що місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, що і допомогло так довго ії тримати. "Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння", - сказала вона.

Ситуація в Бахмуті

Ситуація в районі Бахмута надзвичайно складна. Бої за місто тривають вже майже рік. На взяття міста російські окупанти кинули всі сили, але в них нічого не вийшло. Так, майже місяць тому цей район покинули найманці з ПВК "Вагнер".

В останній час ЗСУ впевнено просуваються навколо Бахмута. Британська розвідка підтвердила просування української армії за стару лінію розмежування під Красногорівкою та зайняття позицій, які росіяни утримували з 2014 року. Там вважають, що окупанти не можуть утримувати лінію фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: