Місія ЄС обʼєднує 28 держав.

У рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission for Ukraine) у 2023 році планується підготовка 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у тому числі воїнів Сил ТрО.

Як розповіли в Міністерстві оборони України, місія ЄС обʼєднує 28 держав.

Стратегічною метою Місії є посилення спроможностей ЗС України для ефективного проведення операцій, захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності України і захисту цивільного населення.

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Як нагадали в Міноборони, у 2022 році на початковому етапі Місія ЄС закупила необхідне військове майно, обладнання та боєприпаси для підготовки українських військовослужбовців, а у 2023 році заходи з підготовки відбуватимуться на території держав-членів Європейського Союзу.

Тренування українських військових у країнах ЄС

17 жовтня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про створення місії з надання Україні військової допомоги (EUMAM Ukraine). В рамках місії запланована індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка українських військовослужбовців, у тому числі бійців ТрО.

Мандат місії початково розрахований на два роки, фінансування на цей період передбачено на рівні 106,7 млн євро.

Станом на кінець травня у рамках тренувальної місії Євросоюзу вже підготовлено 15 тисяч українських військовослужбовців.

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