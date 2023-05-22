Ще 15 тисяч українських солдат Євросоюз має намір підготувати до кінця поточного року.

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) вже підготувала 15 тисяч солдат Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

"Гарні новини: європейська тренувальна місія завершила початкову мету з навчання 15 тисяч українських солдатів. І ми підготуємо ще 15 тисяч до кінця року", - сказав Боррель.

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Як зазначив високий представник ЄС, успіх і рівень оборони України залежать не лише від мужності українських солдат і народу, але й також від темпів постачання озброєння і боєприпасів.

У цьому зв'язку він сказав, що Євросоюз повинен продовжувати надавати військову підтримку Україні, а ця допомога має посилюватися і розширюватися, у тому числі це стосується потреби у більшій кількості систем протиповітряної оборони. На його думку, саме це призведе до реальних змін на полі бою і має вирішальне значення.

"Я наголосив, що кожен день затримок у наших поставках має вимірюватися людськими життями. Це не справа коштів. Це справа людей, яких вбивають, і солдат, які гинуть або зазнають поранень. Я наполегливо закликав усіх міністрів прискорити поставки і брати участь у спільних закупівлях боєприпасів для України, а також завершити роботу над виділенням наступного траншу в рамках Європейського фонду миру", - заявив Боррель.

Війна в Україні: підтримка Євросоюзу

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2022 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення місії з надання Україні військової допомоги (EUMAM Ukraine). В рамках місії плануються індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка українських військовослужбовців, у тому числі бійців Сил територіальної оборони.

Мандат місії початково розрахований на два роки, загальні фінансові витрати на цей період передбачені на рівні 106 млн 700 тис. євро.

В ЄС в рамках цієї місії спочатку планували до травня провести навчання не менш як 15 тис. українських військовослужбовців.

Крім того, 5 травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро для постачання ЗСУ артилерійських боєприпасів.

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