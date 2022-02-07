Бомбардування України крилатими ракетами з боку Росії Резніков назвав нереалістичним сценарієм.

У разі появи російських літаків над Києвом українську столицю захищатимуть системою протиповітряної оборони.

Про це в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в України є на озброєнні ті ж самі комплекси, які має РФ, тому що "всі ми з вами виросли з Радянського Союзу". Очільник Міноборони запевнив, що українське небо нині під захистом, хоча й не ідеальним.

"Звісно, ідеального прикриття немає і ми над цим працюємо. Сказати, що ми абсолютно захищені неможливо", - сказав Резніков.

При цьому міністр додав, що сьогодні "є легкі комплекси, які дозволяють збивати повітряні цілі теж, тому висадка десанту або чогось такого - неможлива".

"Якщо говорити про бомбардування якимись важкими крилатими ракетами з боку Кремля, то думаю, що цей сценарій не реалістичний", - резюмував міністр, додаючи, що це "скоріше з фільмів жахів".

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Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Washington Post повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну, Кремль може захопити Київ за два дні. У разі наступу з нашої країни можуть втекти до 5 мільйонів осіб. За оцінками експертів, на які посилається видання, можливість для дипломатичного врегулювання ситуації все більше виключається.

Нагадаємо, з початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.