У разі наступу з нашої країни можуть втекти до 5 мільйонів осіб.

Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну, Кремль може захопити Київ за два дні. У разі наступу з нашої країни можуть бігти до 5 мільйонів осіб.

Про це з посиланням на джерела в розвідці США повідомляє видання The Washington Post.

За оновленими оцінками військових і розвідки США, вторгнення РФ в Україну стане початком хаосу. Якщо Кремль вирішить напасти на нашу країну, це може призвести до загибелі та поранення 50 тисяч мирних жителів України.

За даними The Washington Post, Росія вже завершує підготовку вторгнення. Якщо Кремль все-таки вирішить напасти, то він зможе захопити владу і Київ через два дні. Все це, передає видання, призведе до гуманітарної кризи.

Побоювання експертів зростають на тлі того, що РФ продовжує стягувати військових до кордонів України як зі свого боку, так і на території Білорусі.

"Станом на п'ятницю сім осіб, знайомих з оцінками, заявили, що для можливого штурму було збудовано 83 тактичні групи російських батальйонів чисельністю близько 750 осіб у кожній",- повідомляє видання.

Читайте такожУкраїна отримала ще 86 тонн оборонної допомоги від США (фото)Два тижні тому у РФ було 60 таких груп. Нинішня кількість військ біля кордонів України становить 70% від того, скільки всього Путін нібито хоче використовувати для вторгнення.

"Ці понад 62 000 військовослужбовців підтримуються десятками тисяч додаткових співробітників для забезпечення матеріально-технічного забезпечення, авіації та медичної підтримки. Офіційні особи США заявили, що російська присутність уздовж кордонів України налічує понад 100 000 осіб; один західний співробітник Служби безпеки назвав цифру в 130 000 осіб", - додали в The Washington Post.

Причиною можливого вторгнення РФ видання називає невдоволення Кремля через прагнення України в НАТО.

Росія нібито стягує ключові військові сили, до складу яких входять навіть підрозділи з будівництва мостів. До кордонів відправляють все більше військових, на своїх базах залишаються лише війська з дуже віддалених районів РФ, повідомляють журналісти.

Читайте такожВ Офісі президента жорстко розкритикували ЗМІ, які опублікували вкид окупантів на ДонбасіЗа оцінками експертів, на які посилається видання, можливість для дипломатичного врегулювання ситуації все більше виключається.

"Росія також має від 20 до 30 бойових кораблів у Чорному морі і може здійснювати морські десанти вздовж узбережжя. Вважається, що Путін досі не прийняв остаточного рішення про вторгнення або про те, як далеко заходити...",- зазначили в The Washington Post.

Президент РФ нібито все ще думає, чи починати йому вторгнення з боку анексованого Криму або ж з боку окупованого Донбасу.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

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