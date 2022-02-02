Сполучені Штати Америки розмістять у Румунії та Польщі (межують з Україною) та у Німеччині додаткові три тисячі американських військових.
Про розміщення військових у трьох країнах йдеться у заяві Пентагону.
Зокрема, ці сили не направлятимуться в Україну для бойових операцій, і рішення про їхнє переміщення до Румунії, Польщі й Німеччині є тимчасовим у відповідь на поточну ситуацію.
Приблизно тисяча американських військових разом з броньованими бойовими транспортними засобами буде передислоковано з німецького міста Фільзек у Румунію. Передислокація сил спрямована на стримування агресії й посилення оборонного потенціалу на лінії фронту країн-членів НАТО у період підвищеного ризику.
Крім того, ці сили посилять американську присутність у Румунії, де вже на постійній ротаційній основі перебуває понад 900 американських військовослужбовців.
Передислокація є частиною ширших зусиль США для демонстрації відданості країнам-членам НАТО і стримування російської агресії.
При цьому, у наступні декілька днів ще дві тисячі американських військових у складі багатоцільової місії "Запевняй та стримуй" буде розміщено у Польщі та Німеччині – приблизно 1 тис. 700 у Польщі та 300 у Німеччині. У Європу ці сили прибудуть безпосередньо зі Сполучених Штатів. Ці сили підготовлені й оснащені для різноманітних місій зі стримування агресії, захисту і запевнення союзників.
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Нагадаємо, восени минулого року РФ загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових та техніки. В Україні та низці країн заходу попереджали, що РФ може зважитися на повномасштабне вторгнення.
Наприкінці січня поточного року американський президент Джо Байден говорив, що США не мають наміру відправляти своїх військових в Україну.
Того ж місяця секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що стягнутих до кордону з нашою країною військ Росії недостатньо для повномасштабного вторгнення.