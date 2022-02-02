Штати вирішили зайнятися передислокацією сил для стримування агресії РФ.

Сполучені Штати Америки розмістять у Румунії та Польщі (межують з Україною) та у Німеччині додаткові три тисячі американських військових.

Про розміщення військових у трьох країнах йдеться у заяві Пентагону.

Зокрема, ці сили не направлятимуться в Україну для бойових операцій, і рішення про їхнє переміщення до Румунії, Польщі й Німеччині є тимчасовим у відповідь на поточну ситуацію.

Приблизно тисяча американських військових разом з броньованими бойовими транспортними засобами буде передислоковано з німецького міста Фільзек у Румунію. Передислокація сил спрямована на стримування агресії й посилення оборонного потенціалу на лінії фронту країн-членів НАТО у період підвищеного ризику.

Крім того, ці сили посилять американську присутність у Румунії, де вже на постійній ротаційній основі перебуває понад 900 американських військовослужбовців.

Передислокація є частиною ширших зусиль США для демонстрації відданості країнам-членам НАТО і стримування російської агресії.

При цьому, у наступні декілька днів ще дві тисячі американських військових у складі багатоцільової місії "Запевняй та стримуй" буде розміщено у Польщі та Німеччині – приблизно 1 тис. 700 у Польщі та 300 у Німеччині. У Європу ці сили прибудуть безпосередньо зі Сполучених Штатів. Ці сили підготовлені й оснащені для різноманітних місій зі стримування агресії, захисту і запевнення союзників.

Читайте такожБайден формально схвалив перекидання додаткових військ до Східної ЄвропиЩе 8 тисяч 500 військових у США перебуватимуть у стані підвищеної боєготовності. Ці сили будуть задіяні, якщо необхідно буде підтримати Сили реагування НАТО.

Нагадаємо, восени минулого року РФ загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових та техніки. В Україні та низці країн заходу попереджали, що РФ може зважитися на повномасштабне вторгнення.

Наприкінці січня поточного року американський президент Джо Байден говорив, що США не мають наміру відправляти своїх військових в Україну.

Того ж місяця секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що стягнутих до кордону з нашою країною військ Росії недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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