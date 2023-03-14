Зокрема, вони готують фортифікаційні зміцнення у тимчасово окупованому Криму.

Міністр оборони України Олексій Резніков у вівторок, 14 березня, заявив, що російські загарбники вже готуються до оборони перед майбутнім контрнаступом ЗСУ.

"Росіяни вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні", - заявив Резніков під час брифінгу.

За його словами, росіяни риють окопи, готують фортифікаційні зміцнення, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Міністр вважає це добрим знаком, який показує, що окупанти вже програли.

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"Якщо вони у своїй спеціальній операції вже перейшли у захист, то вони вже програли цю війну", — пояснив очільник Міноборони.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський нещодавно повідомив заявив, що контрнаступ українських захисників вже "не за горами".

За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, контрнаступ проти армії РФ може початися протягом двох місяців. Для цього Україна має отримати більше зброї.

Він заявляв, що у Бахмуті ЗСУ знищили основне боєздатне угруповання росіян. Це дозволило захисникам підготуватися до контрнаступу.

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