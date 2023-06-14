Зараз такі атаки роблять на відстані 500-600 км вглиб території ворога, а буде на відстані до 2000 км.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко впевнений, що в найближчі місяці Україна почне бити новими дронами по нафтопереробним та іншим підприємствам Росії, які розташовані на відстані до 2 тисяч кілометрів вглиб її території.

Про це він заявив під час обговорення "Підрив Каховської ГЕС: наслідки для бізнесу", організованого Європейською Бізнес Асоціацією.

"Треба закидувати (дронами – УНІАН) і робити росіянам боляче, переносити війну на їхню територію, знищувати нафтопереробні виробництва, як ми це робимо зараз на відстанях 500-600 кілометрів. І можу вам сказати, що будемо знищувати їхні нафтопереробні та інші підприємства на відстані у 2 тисячі кілометрів в найближчі місяці, хай вони про це знають", - зазначив він.

Також він прогнозує, що Україна буде виснажувати ворожу протиповітряну оборону дешевими дронами, які коштують декілька тисяч доларів і летять на сотні кілометрів.

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Як повідомляв УНІАН, ще з минулого року Україна застосовувала безпілотники, щоб бити по об’єктах, які розташовані на території далеко від державного кордону. В останні місяці ці атаки лише посилилися.

Так, 3 травня дрон вдарив по військовому аеродрому росіян під Брянськом, пошкодивши військово-транспортний літак. Того ж дня було атаковано нафтопереробний завод біля Кримського мосту, що постачав Чорноморському флоту паливо. Вже вдень офіційна Москва заявила, що два БпЛА атакували Кремль, але були збиті над дахом однієї з веж. Тим самим окупанти звинуватили Україну в спробі замаху на Путіна.

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