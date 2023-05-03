В результаті атаки БПЛА аеродрому пошкодження отримав АН-124.

Невідомі безпілотники з 2 на 3 травня 2023 року атакували ряд військових та енергооб'єктів росіян у Брянській і Бєлгородській області. Є влучання.

Як повідомляє Telegram Baza, два БПЛА, зокрема, вибухнули на території військового аеродрому в Брянській області. В результаті атаки, як стверджують росіяни, невеликі пошкодження отримав не експлуатований АН-124. Постраждалих немає.

Повідомляється, що всього у нічній атаці на Брянську область брали участь нібито 5 невідомих безпілотників, два вдалося знищити ППО росіян, два прорвалися, а один БПЛА кудись зник.

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ЗМІ нагадують також про декілька атак невідомими дронами Бєлгородської області. Так, вранці 2 травня БПЛА ВОГ-17 нібито намагався скинути вибухівку на електропідстанцію села Реп'яхівка, але його було знешкоджено засобами радіоелектронної боротьби, уламки впали біля електропідстанції.

Через годину, недалеко від села Прилісся, невстановлений БПЛА нібито скинув вибуховий пристрій на чоловіка, який "будував захисні споруди". 46-річний чоловік отримав контузію.

Вже ввечері одразу три безпілотники скинули вибухові пристрої неподалік села Середа. В результаті вибухів ніхто не постраждав.

Вибухи в Бєлгородській і Брянській областях - останні новини

1 травня в Брянській області невідомі підірвали залізницю, в результаті цього поїзд з нафтопродуктами і пиломатеріалами зійшов з рейок. Пізніше російські Telegram-канали уточнили, що з рейок зійшли двосекційний тепловоз (згорів), п'ять вагонів зі щебенем та пиломатеріалами. Витекло 12 тонн дизельного палива.

Вже наступного дня, 2 травня, стало відомо про повторний підрив ж/д полотна, цього разу з рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу і локомотив.

За словами військового експерта Романа Світана, вибухи в Росії - це стандартний набір дій диверсійно-розвідувальних груп або партизанських загонів, які активізували свою діяльністю перед прийдешнім "наступом" ЗСУ і виконують певні завдання.

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