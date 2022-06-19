Зазвичай у таких центрах працює від 200 до 300 осіб

У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували інформацію про знищення Збройними силами України пункту управління 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації.

Деталі успішної атаки розкрив радник Міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у своєму Telegram-каналі.

"Підтверджую, що вчора був знищений пункт управління 20 армії РФ. Але важливе уточнення: це був не командний пункт, командно-розвідувальний центр. Туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб", - повідомив він.

За словами Андрусіва, наразі МВС не має точних даних щодо втрат російських окупантів. Однак, зазвичай у таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командують ними офіцери не нижче полковника.

Нагадаємо, що вперше про розгром пункту управління 20-ї загальновійськової армії РФ повідомив український журналіст Роман Цимбалюк.

Мова йшла про ліквідацію понад 40 російських окупантів: військовослужбовців вищої командної ланки 20 загальновійськової армії та чергової зміни 533 командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) Головного розвідувального управління Генерального штабу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Донецьку знищено щонайменше сім військових складів РФ.

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