Подальші наступальні дії армії РФ залежатимуть від наявності в Україні необхідних ресурсів та озброєння для ведення бойових дій.

Однією з основних цілей ворога на сьогодні є знищення іноземного озброєння та інфраструктури для його транспортування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як повідомила Маляр із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, основні зусилля російської армії наразі спрямовані на встановлення повного контролю над Луганською та Донецькою областями. Для цього окупанти намагаються оточити та знищити Сили оборони України у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Золотого, Слов’янська та Краматорська.

Вона підкреслила, що найбільшу загрозу нині становлять крилаті ракети "Іскандер", X-101, X-555, крилаті ракети морського базування "Калібр", якими можна завдавати ударів на всю глибину території України.

"Основною ціллю ворога є знищення озброєння, яке надходить від іноземних партнерів, а також пошкодження транспортної інфраструктури, яка використовується нами для перекидання вантажів військового та цивільного призначення. З огляду на це, передбачається, що РФ продовжить наступальні дії з метою оточення угруповання військ ЗСУ у районі вищезазначених населених пунктів. У подальшому їхні дії залежатимуть від наявності в Україні ресурсів для ведення бойових дій та масштабів військової підтримки. Кремль намагатиметься використати воєнні здобутки як важіль впливу на переговорах з Україною", - наголосила Маляр.

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