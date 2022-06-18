Російські війська намагаються "розмити успіхи ЗСУ", прострілюючи центр міста меншими калібрами

За останні кілька діб в окупованому Донецьку знищено щонайменше 7 об'єктів, на яких росіяни розмістили значні запаси боєприпасів починаючи з 2014-2015 років.

Про це повідомляє InformNapalm.

Джерела видання стверджують, що склади окупантів були знищені "високоточними ударами": сім пострілів - 7 знищених цілей.

"Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі тонн боєприпасів", - уточнює видання.

На думку співрозмовників журналістів, це удари українських захисників, а російські війська намагаються "розмити успіхи ЗСУ", прострілюючи центр міста меншими калібрами, щоб залякати місцеве населення і перебити чутки про високу точність роботи ЗСУ виключно по складах боєприпасів.

"Це компіляція свідчень різних інсайдерів, яка дає приблизне уявлення щодо ситуації та вселяє обережний оптимізм щодо початку впровадження на фронті дій сучасних високоточних типів озброєнь, за допомогою яких українська армія точково зменшує бойові спроможності армії РФ та зрізає наступальний потенціал рашистів на Донбасі", - пояснюють журналісти.

Як писав УНІАН, 17 червня під обстріл потрапила військова база бойовиків у Київському районі Донецька, в результаті постраждало не менше трьох осіб.

Сьогодні місцеві теж інформували про "прильоти", зокрема - по складах боєприпасів РФ.

Напередодні ЗСУ вдарили по складу боєприпасів російських найманців у Красному Лучі. За повідомленням самих бойовиків, склад забезпечував артилерію "ЛНР" 152-мм снарядами та ракетами РСЗВ в районі Лисичанська.

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